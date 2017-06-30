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30 Haziran 2017 18:52

Viranşehir’de saman yüklü tır yandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde alev alan saman yüklü tır küle döndü.

Viranşehir’de saman yüklü tır yandı

30 Haziran 2017 18:52


Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir - Şanlıurfa karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki tır, bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Tırın dorsesinden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, tırı yol kenarındaki boşluğa park ederek yangını söndürmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, alev topuna dönen tırı söndürmek için çalışma başlattı. Alev alan saman balyaları iş makineleri ile boşaltıldı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen tır yanarak küle döndü.


Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.




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