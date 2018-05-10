Viranşehir’de şehir parkının temeli atıldı

Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir gelişim ve dönüşümü gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde başlattığı yeşil alan atağını Viranşehir’de sürdürüyor. Bu kapsamda Yenişehir Mahallesinde 71 bin metrekarelik park yapmak için projelendirme ve ihale aşamalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, parkın temelini düzenlenen törenle attı.

Temel atma törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve protokol üyeleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Başkan Nihat Çiftçi, "Viranşehir’e Cumhuriyet tarihinin belediyecilik anlamında en yüksek hizmeti geliyor. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Tüm rakamlar bu hizmetin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bunu sadece Büyükşehir Belediyesinin Viranşehir’e 2018’de yapacağı yatırımlar için söylüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Viranşehir’de yaptığımız çalışmalar ortada. Bir çok mahallesinde alt yapı eksikliği olan, içme suyu şebeke problemi olan, yeşil alan sorunu olan bir ilçemiz vardı. Kırsal İlçelerimiz arasında Siverek’ten sonra en büyük ikinci ilçemiz olan Viranşehir’in çokça üzerinde durduğumuzu belirtmek istiyorum. Büyükşehir her ilçemizin hakkını adil bir şekilde vermeye çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçede ve bin 400’den fazla mahallesine hizmet ediyoruz. Allah’ın izni ile şimdi ilçemizin şehir parkının temelini atıyoruz. 71 bin metrekarelik bir alanı kapsayan şehir parkımız 3 milyon 400 bin liraya mal olmuştur. Allah’ın izniyle Viranşehir’imizin en büyük parkının temelini atıyoruz. Birazdan ilçemiz için en önemli şeylerden biri olan doğalgaz hattımızın yapım çalışmalarını inceleyeceğiz. Allah’ın izniyle ayın 26’sında sanayi bakanımızın katılımı ile temel atmasını gerçekleştireceğiz. Tek istediğimiz Viranşehirli kardeşlerimizin duası, yaptığımız hizmetlere sahip çıkmasıdır. Viranşehir her zaman Büyükşehir Belediyesi tarafından destek görmüş ve görmeye devam edecektir. İlçe Belediyemiz güzel bir şekilde Viranşehir’in geleceği için çalışıyor. 5 yıl sonrasında çalışmalarımız ile Viranşehir’imizin istediği yere geleceğini göreceksiniz. Bu hızı durdurmayalım, hep birlikte buna katkı sunalım, Viranşehir’in emrindeyiz" şeklinde konuştu

Büyükşehri yatırımları ve hizmetleri ile ilçemizde güçlü görmekten mutluyuz

Viranşehir’e yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür eden Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ise, "Büyükşehir Belediyemiz ilerleyen günlerde hem Viranşehir’i hem de Ceylanpınar’ı ilgilendiren orta refüj çalışmasına imza atacak. Yine kırsal mahallerimizde asfalt ve beton yol çalışmalarımız başladı. Aynı şekilde ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyemizin sorumluğundaki ana caddelerimiz de güzel çalışmalar devam ediyor. İçme suyu, kanalizasyon ve içme suyu arıtma tesisi çalışmaları kapsamında bir kısmı yapıldı, bir kısmı da ihale aşamasında. Biz Viranşehir olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yatırımları ve hizmetleri ile daha güçlü bir şekilde görmekten mutluyuz" şeklinde konuştu.