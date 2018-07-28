Viranşehir’de "Son Sürat 3" Motosiklet uygulaması

Ülke genelinde yapılan eş zamanlı uygulama kapsamında, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde 20 motosiklete el konuldu.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik uygulama ve denetleme ekipleri tarafından çalıntı, ruhsatsız veya plakasız motosikletler ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla Kışla mahallesinde bulunan Belediye Hizmet binasının arka tarafındaki caddede uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında çalıntı olduğu ve trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 20 motosiklete el konulurken, Kasksız ve ehliyetsiz sürücülere ceza kesildi.