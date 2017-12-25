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25 Aralık 2017 12:31

Viranşehir’de uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Viranşehir’de uyuşturucu operasyonu

25 Aralık 2017 12:31


Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İlk operasyonda spor kompleksi yakınlarında durumundan şüphelendikleri Kazım E. isimli şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri, fişek olarak adlandırılan tek paket halinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Bir diğer olayda ise polis ekipleri Eski Buğday Pazarı yolu üzerindeki mezarlıkta uyuşturucu kullandıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Onur S., Ferhat Y. ve Murat K. isimli şahısların üst araması yapıldı. Aramada fişek olarak adlandırılan birer paket halinde 3 paket esrar maddesi ele geçirildi. Yaşları küçük olan Ferhat Y. ve Murat K., Çocuk Büro Amirliğine teslim edilirken Onur S. ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Son olayda ise yine spor kompleksi civarında devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Adnan U. isimli şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan aramada iki paket halinde uyuşturucu olduğu tahmin edilen madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Kaçakçılık ve Organize Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken ele geçirilen maddenin uyuşturucu olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.


Her üç olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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