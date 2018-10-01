Viranşehir'de yeşil alan çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir'de yeşil alan çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir'de de 71 bin metrekarelik park yapım çalışmalarına devam ediyor. Viranşehir'de projeleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmaları anlattı. Çiftçi, “Büyükşehir olarak Viranşehir tarihinin en büyük parkını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde ekim ayı itibari ile de kazı çalışmalarını bitiriyoruz. İlçemiz için 2018 yılı planlamasında ne yer alıyorsa onu yaptık. Her zaman çalışkan bir kadro olarak ilçelerimiz için gecemizi gündüzümüze kattık. Şimdi de Bahçelievler Mahallesi ile Yenişehir mahallemiz arasında yer alan parkımızı inceledik. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol gösterdiği millet parkları planlaması ile ilçelerimize de bu hizmeti getiriyoruz. Viranşehir Kent Parkımızı 2019'un ilk döneminde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

"Hiç kimse bilgi kirliliği oluşturmasın"

Bilgi kirliliği oluşturulmaması gerektiğini belirten Çiftçi, "Çalışmalarımız devam ediyor ve önümüzdeki çalışmalar da yeniden planlanıyor. Hiç kimse bilgi kirliliğini oluşturmasın. Ülkemizin kaynakları tabi ki önemlidir. Kaynakları doğru planlayacağız ve sağlam işler yapacağız" diye konuştu.