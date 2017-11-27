Viranşehir’den kitap, Yüksekova’dan mutluluk fotoğrafı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Hakkari’nin Yüksekova İlçesindeki Kadıköy Ortaokuluna eğitim desteği. Öğrenciler, Hakkari’nin Yüksekova İlçesindeki Kadıköy Ortaokulunda bir kütüphane kurup 400 kitap ile 3 adet yazı tahtası gönderdi.

Mutluluklarını fotoğraflayıp gönderdiler

Yüksekova’daki öğrenciler ise duvardaki kara tahtalarının indirilişini ve ellerine ulaşan kitapların fotoğrafını çekerek Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine gönderdi. Kara tahtanın yerine yerleştirilen yeni beyaz tahtalarına “Teşekkürler BİHO” yazmayı da ihmal etmeyen Yüksekovalı öğrenciler, Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini sevinçlerine ortak etti.

"Bizim de ihtiyacımız var ama onların daha çok ihtiyacı olduğunu düşündük”

Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu sosyal paylaşım sayfasından yapılan açıklamada öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle yürütülen kampanyayla ilgili,“Bizim de ihtiyaçlarımız var ama onların daha çok ihtiyacı olduğunu düşündük ve elimizdekini köy çocuklarıyla paylaştık. Öğrencilerimizin tamamen kendi imkanlarıyla topladıkları kitapları ve maddi yardımları oraya gönderdik. 400 kitap, yardımcı kaynaklar ve 3 adet beyaz tahtayla oraya sevgimizi aşıladık.

Etkinliği yürüten Berat Hocaya ve yardımlarını esirgemeyen okul öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Kadıköy Ortaokulu öğretmenlerinden Güler Hocaya da yapacağı hizmetlerde kolaylıklar diliyoruz. Bir zamanlar bizim de kütüphanemiz yoktu ama yardımlarla bize kütüphane kuruldu. Simdi de biz kurduk. Bunun mutluluğu paha biçilemez. Biliyoruz ki bölüşürsek tok oluruz. Biliyoruz mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor. Bu şuurla hizmete , desteğe devam edeceğimizden şüpheniz olmasın” ifadelerine yer verildi.