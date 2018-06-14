Viranşehirli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Viranşehirli Er Mehdi Çoban (21), Diyarbakır’da vatani görevini yaparken nöbet tuttuğu esnada silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Yararlanan asker kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin naaşı bugün memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Şehit için Viranşehir’de cenaze töreni düzenlendi. Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Akyürek, Mehmet Ali Cevheri, Kaymakam Ömer Çimşit, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Dr. Halil Özşavlı, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.