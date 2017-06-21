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21 Haziran 2017 15:47

Viranşehirliler Maytap ve Torpil Satışlarına Tepkili

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesindeki vatandaşlar birçok iş yerinde satılan patlayıcı türü maytap ve torpile el konulmasını istiyor.

Viranşehirliler Maytap ve Torpil Satışlarına Tepkili

21 Haziran 2017 15:47


Çocukların daha çok bayramlarda maytap türü patlayıcılara ilgi gösterdiğine işaret eden Viranşehirliler bölge zabıtalarından , ’’Roket’’, ’’Torpil’’, ’’Maytap’’ gibi son derece tehlikeli patlayıcıların iş yerlerinde denetlenmesini, satışlarının yasaklanmasını istiyor.


Geçen yıl özellikle bayramlarda önemli bölümünü çocukların oluşturduğu çok sayıda kişide patlayıcı madde ve boncuk atan oyuncak tabancalara bağlı göz yaralanmalarıyla karşılaştıklarını dile getiren vatandaşlardan Salih Ekinci, “ Emniyet ve zabıta ekiplerine çağrımızdır, bu bayramı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmek istiyoruz. Market ve bakkallarda satışları yasak olmasına rağmen, şimdiden satılan maytap ve bunun benzeri tehlikeli patlayıcı satışları başladı. Özellikle bölge zabıtalarının bayram öncesi denetimi artırıp gerekeni yapmalarını istiyoruz” dedi.


Şimdiden mahalle bakkallarında çocuklara ve gençlere satılan torpil ve maytapların gün içerisinde sokak aralarında patlatılması sebebiyle korku yaşadıklarını kaydeden vatandaşlar, yapılan denetimlerin yetersiz olduğunu söyleyerek, "Özellikle ’torpil’ denilen bu patlayıcıları satanların tespit edilmesi o kadar zor olmasa gerek. Asayiş ve terör konularında çok başarılı operasyonlar yapan emniyet teşkilatımızın, bu ürünleri satanları tespit etmesini ve gerekli cezaların verilmesini istiyoruz. Ramazanda gün boyunca mahalle aralarında patlatılan bu patlayıcıların çıkardıkları sesler, evlerimizdeki yaşlıları, hastaları ve küçük yaştaki çocuklarımızı korkutuyor ve tedirgin ediyor. Yetkililerin bu soruna en kısa sürede çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.




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