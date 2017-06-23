Gülpınar’ın son misafiri Fransız senatör Olivier Cadıc oldu.

İkili ilişkiler konuşuldu

Yabancı diplomatlar AK Parti’nin önemli isimlerinden Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar’ın meclisteki odasını ziyaret ediyor. AB Uyum Başkanı olan Gülpınar’ın meclisteki odasına, en son Fransız senatör Olivier Cadıc konuk oldu. Türkiye - Fransa ve Türkiye - AB ilişkilerinin konuşulduğu ziyaretin ardından Cadıc, memnun ayrıldı. Yabancı diplomatlarla çok sık görüşmeler yapan Gülpınar’ın son günlerde gelen konukları arasında İsveç, Hollanda, Belçika,Romanya, Portekiz ve Estonya ülkelerinin diplomatları yer aldı. Avrupa’daki toplantılar dışında, bir ayağı da Şanlıurfa’da olan Gülpınar, bölge halkıyla da sık sık bir araya geliyor.

6 yabancı dil biliyor

Siverek doğumlu olan Gülpınar, 24’üncü hükümet döneminde AK Parti Şanlıurfa’dan milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye - Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye Delegasyonu Üyeliği ve Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu. 25. ve 26. dönemlerde tekrar milletvekili seçilen Gülpınar , Uyum Komisyonu Başkanı ve Karma Parlamento Komisyonu üyeliğini yapıyor. Çevresinde mütevazı kişiliğiyle tanınan Gülpınar, iyi seviyede Fransızca, İngilizce, Kürtçe, Arapça, Farsça ve orta seviyede Almanca konuşuyor.