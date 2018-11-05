Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunun bahçesinde otopsi işlemleri için bekleyen cenaze yakınları, kurum bahçesine bekleme salonu yapılmasını istiyor. Yaklaşık bir buçuk yıl önce yeni yerine taşınan Adli Tıp Kurumunun kapısında beklemek zorunda kalan vatandaşlar yazın sıcak hava, kışın da soğuk hava ve yağış nedeniyle zorluk yaşıyor. Kurum binasına herkesin alınmadığını aktaran cenaze yakınları, bahçe bölümündeki alternatif yerlere bekleme salonu, mescit ve tuvalet yapılması için yetkililere seslendi.

Yağmur altında saatlerce cenazelerini bekliyorlar

Burada temel ihtiyaçlarını gideremediklerini de belirten vatandaşlardan İbrahim Karaçizmeli, “Bir vatandaş olarak cenazemizi almak için Adli Tıp Kurumunun önünde bekliyoruz. Kış nedeniyle yağmur yağıyor. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Burada kadınlar var, ihtiyarlar var, hastalar var cenazelerini bekliyor. Kurum bahçesinde ne bir mescit var, ne bir bekleme salonu var ne de bir tuvalet var. Yetkililerden rica ediyorum. Buraya yazın sıcaktan, kışın da yağmur ve kardan dolayı insanların dinlenebileceği, bekleyebileceği bir salon yapsınlar” dedi.

Sabah saatlerinden itibaren cenazelerini beklediklerini ifade eden Mustafa Karaçizmeli ise “Şanlıurfa Valiliğine, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne veyahut bu konu ile ilgili yetkililere sesleniyorum. Vatandaşlar bu soğuk havada burada perişan hale geliyor. Şu anda yağmur yağıyor. İnsanların içerisinde bekleyebilecekleri bir alan yok. Buradaki durum ile yetkililer ilgilenirse memnun oluruz” diye konuştu.