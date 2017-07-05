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05 Temmuz 2017 13:26

Yakılan Anız Doğal Hayatı Tehdit Ediyor

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı köylerde hasat sonrası yakılan anızlar büyük tehlikeler oluşturuyor.

Yakılan Anız Doğal Hayatı Tehdit Ediyor

05 Temmuz 2017 13:26


Ceylanpınar ilçesinde arazilerinde ikinci ürünü ekmek için çiftçilerin hasat sonrasında oluşan anızları yakmaya başlaması birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Yasak olmasına rağmen yakılan anızların zararları anlatan yetkililer, “ Anız yakımı topraktaki organik maddeleri yok ettiği için toprağın verimini düşürür ve daha çok gübre kullanımına yol açar. Daha çok gübre kullanımı da su kaynaklarımızın kirlenmesine yol açar. Anız yakımı ile çıplak kalan toprak, su ve rüzgar erozyonuna uğrar. Toprağın verimi organik üst tabakasını kaybetmek suretiyle düşer. Anız yakımı, atmosfere karbondioksit salarak küresel ısınmaya da katkıda bulunmaktadır. Yaban hayatı açısından da anız yakmanın ciddi etkileri vardır. Ekin biçilirken yere düşen taneciklerden birçok evcil ve yabani hayvan beslenmektedir. Anız yakılırken bu tanecikler de yandıkları için, yaban hayatı bir besin kaynağını kaybetmiş ve belki de onu bekleyen kışı daha zor geçirmeye mahkum edilmiş olmaktadır. Anız yakmanın başka tehlikeleri arasında ise telefon direklerini yanması ve daha da kötüsü, yoldan geçen arabaların görüş mesafesini azaltarak ölümcül kazalara sebep olmasıdır” diyerek vatandaşları uyardı.




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