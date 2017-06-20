Yakılan anızın dumanı zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 20’nci kilometresi, otoban yolu yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, yakılan anızın dumanının yoldaki görüş açısını kapatması nedeniyle 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada 06 BS 9048 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Aykan ve oğlu Abdulgani Aykan (23) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.