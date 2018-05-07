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07 Mayıs 2018 11:45

Yakup Kalfa Caddesi yenilendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye İlçesinin Yakubiye Mahallesi’ndeki Yakup Kalfa Caddesini yeniledi.

Yakup Kalfa Caddesi yenilendi

07 Mayıs 2018 11:45


Şanlıurfa’da mevsim şartlarını iyi şekilde değerlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi, ilçeler ve kırsal bölgelerdeki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamalarını 13 ilçede sürdüren Büyükşehir ekipleri, Eyyübiye ilçesinde de Yakup Kalfa Caddesini yeniledi. Kilitli parke taşı şeklinde yolları olan cadde üzerinde özellikle kış aylarında yaşanan su sızmalarının önüne geçmek için taşları söken ve altyapıyı güçlendiren Büyükşehir ekipleri, ardından caddeyi kısa sürede asfaltla buluşturarak çalışmalarını tamamladı.


Çiftçi, vatandaşların taleplerini dinledi


Çalışmaları bizzat takip ederek tamamlanan uygulamanın ardından bölgeyi bir kez daha ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, esnafın ve çevre sakinlerinin taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi olarak kılıcı çözümler üretmeye odaklandıklarını belirten Çiftçi, "Halkımızın ferah bir şehirde yaşaması için Büyükşehir kadroları olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için de en iyi hizmeti halkımızla buluşturuyoruz. Şükürler olsun ki Eyyübiye ilçemizde Yakubiye Mahallesi sakinlerimizin yol sorununu çözüme kavuşturduk. Bölge halkından çalışmalarımıza çok güzel destekler alıyoruz. Bu desteğin verdiği güçle yolumuza devam ediyoruz" dedi.


“Ekipler sabah saatlerine kadar çalıştı”


Caddedeki çalışmalara tanıklık eden Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Abdülkadir Akbaş, ekiplerin uygulamalarını tamamlamak için gece gündüz çalıştığını söyledi. Akbaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye ve tüm ekibine sonsuz teşekkür ederiz. Yolumuzun altyapısının güçlendirilmesi ile birlikte sıcak asfaltı tamamlandı. Büyükşehir ekipleri yoldaki çalışmalarını tamamlamak için gece gündüz çalıştı. Bu emeği görmemek mümkün değil" diye konuştu.




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