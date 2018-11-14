Yanan Oduncular Sitesi onarılıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 22 Ağustos 2018'de Şanlıurfa Oduncular ve Keresteciler Sitesinde çıkan yangında iş yerleri hasar gören esnafa verdiği sözünü tuttu. Yanan iş yerlerinin bulunduğu alanda yürütülen inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Demirkol, “Enkaz kaldırma çalışmaları ve ilgili kuruluşlar tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarından hemen sonra çalışmalarımıza başladık" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan, Belediye Meclis Üyeleri Abdülkadir Altundağ ve Halil Yetkin ile birlikte Şanlıurfa Oduncular ve Keresteciler Sitesine gitti. Hızarcılar ve Kavakçılar Dernek Başkanı Hüseyin Akbıyık ve site esnafı tarafından karşılanan Demirkol, geçen 22 Ağustos'ta çıkan yangında yasar gören işyerlerinin bulunduğu alana geçti. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Demirkol, çalışmalara ilişkin de, teknik ekipten bilgiler aldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, esnafın tekrar işini yapacağını söyleyen Demirkol, daha sonra esnafla da sohbet etti.

Başkanımız her zaman yanımızdadır

İşyerleri yanan esnafa sahip çıkıp, yaralarını sardığı için Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür ettiklerini ifade eden Dernek Başkanı Hüseyin Akbıyık, "Esnafım adına Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol'a, çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız büyük bir özveri gösterdi. Yangın gecesi, saat 1'e kadar olay yerinde tankerleriyle buradan ayrılmadı. Yangın gecesi, yanan dükkanlarımız için de bize hiç merak etmeyin yanan i şyerlerini biz yapacağız dedi. Şu anda da, başkanımızın eseri ortada. Çalışmalar devam ediyor. Her zaman başkanımızın yanındayız. Başkanımız günü gününden esnafımızın yanında. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, esnafın yanında olduklarının altını çizerek, “Geçtiğimiz günlerde kentimiz büyük bir tehlike atlattı. Şanlıurfa Oduncular Pazarında, gece yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarında, Haliliye Belediyesi olarak biz de diğer kurumlar gibi yerimizi aldık. O gece, 30 tankerimiz su sıkarak yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Dört esnafımızın iş yeri yanmıştı ve enkaz kaldırma çalışmalarını, Haliliye Belediyesi olarak biz üstlendik. Daha sonra esnafımızın yanan iş yerlerini, Haliliye Belediyesi olarak eski haline getireceğimizi ilettik. Enkaz kaldırma çalışmaları ve ilgili kuruluşlar tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarından hemen sonra çalışmalarımıza başladık. Esnafımızın dükkanları, eski haline getirilecektir. Çalışmalarımız, son aşamasına gelmiştir. Esnafımıza, yeni işyerlerinde hayırlı kazançlar nasip eylesin” diye konuştu.

Şanlıurfa Oduncular ve Keresteciler Sitesinde, 22 Ağustos 2018'de çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale gelmiş, Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da görüştüğü esnafa işyerlerini Haliliye Belediyesi olarak yeniden yapacaklarının sözünü vermişti.