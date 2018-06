Yangında hasar gören iş merkezine yardım eli uzatıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın girişimleriyle KOSGEB tarafından destek verilecek pasajın bakım ve onarımı da Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılacak.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, geçtiğimiz günlerde çıkan yangın nedeniyle büyük hasar gören Dünya İş Merkezini ziyaret etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın girişimleriyle KOSGEB tarafından destek verilecek pasajın bakım ve onarımı da Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılacağı belirtildi. İş merkezinde pasaj esnafı ve yetkililerle bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “ Biz de Eyyübiye Belediyesi olarak iş yerimizin kısa süre içinde eski haline gelmesi için çalışma yapacağız” dedi.

Pasajdaki iş yerlerinin kısa süre içinde eski haline dönmesi için Eyyübiye Belediyesi olarak çalışma başlatacaklarını belirten Mehmet Ekinci, "Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere Dünya İş Merkezinde bir yangın yaşandı. Yaşanan yangında tek tesellinin can kaybının olmamasıdır. Esnafımız bu yangında 5 milyon değerinde bir zarara uğradı. Bizler de yaraların sarılması adına Eyyübiye Belediyesi olarak buradayız ve kısa bir süre içerisinde bu iş yerlerimizin eski haline dönmesi konusunda gerekli çalışmaları yapacağız. Bu yönden baktığınızda esnafımıza bir nebzede olsa destek ve katkı olacaktır. Ben esnafımıza tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Can kaybının olmaması tek tesellimiz. Bu gibi durumlarda her zaman olduğu gibi esnafımızın yanında olmamız için bir adım atmış oluyoruz. Bu çalışmaya bakanımızın da çok desteği var. KOSGEB aracılığı ile esnafımıza destek çıkacaklar. Bakanımızla yaptığımız görüşmede buranın fiziki iyileştirmesini Eyyübiye Belediyesi olarak biz üstlendik” diye konuştu.