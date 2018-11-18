Yanlış kapıyı çalan dolandırıcı kaçtı

Şanlıurfa'da iş yerlerine giderek üst katta oturduğunu ve geri vereceğini söyleyerek bir miktar para almaya çalışan dolandırıcı, girdiği iş yerinde görüntülendiğini anlayınca kaçarak uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen şahıs, bir iş yerine giderek apartmanın üst katında oturduğunu ve bir miktar paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Elindeki paraları gösterip ödemesi olduğunu söyleyen şahıs, eksiği olduğu için ödeme yapamadığını belirtti. Babası eve döndüğünde parayı geri getireceğini söyleyen şahıs, iş yeri sahibinin ikna olması için kafasını kaldırıp apartmana doğu “Anne buldum, tamam” diye bağırdı. Şahsın dolandırmaya çalıştığı iş yerindeki basın mensubu, “Tamam, sen bekle” diyerek elinde kamerayla geri dönerek dolandırıcıyı kayda almaya başladı. Görüntülendiğini anlayan şahıs kaçarak uzaklaştı. Şahsın daha önce de aynı metotla insanları dolandırdığı öğrenildi.