yıl dönümüne yetiştirileceği belirtildi.

Şanlıurfa ekonomisinin yıllardan bu yana en büyük eksikliği olarak değerlendirilen fuar merkezi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sonucu hayata geçiriliyor. Merkezin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Nihat Çiftçi, amaçlarının Şanlıurfa’yı vizyonel projelerle geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Çalışmaların 11 Nisan Urfa’nın Kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine yetiştirileceğini sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, “Yüklenici firmamız planlanan programında önünde gidiyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğündeki arkadaşlarımız da sürekli denetimlerini sürdürüyor. İnşallah merkezimiz 11 Nisan Urfa’nın Kurtuluş gününe yetiştirilecektir. Detaylı ve teknik kapasitesi yüksek bir proje ortaya çıktı. Urfa, artık bir fuar merkezine kavuşuyor. Fuarlar yenilik demek, imalatları takip etmek demek, şehre gelen üreticilerin sergi açacakları şehirle aynı zamanda ticari olarak iletişim kurmalarını sağlayacakları merkez demek. Biz buna inanıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Kalkınma Bakanlığı desteğiyle Karaköprü ilçesinde yapımına devam ettiği fuar merkezi, 80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak. Toplam 30 bin metrekare kapalı alanıyla dinlenme alanları, konferans salonu ve holleriyle fuar organizasyonuna katılacak olan firmalara hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin talebi ile en iyi projenin ortaya çıkması için teknik ekip çalışanları tarafından tüm ülke genelindeki fuar merkezleri incelenerek, Fuar Merkezi projesi hazırlanmıştı. Bu proje ile birlikte kentin tanıtım ve organizasyonda büyük bir eksikliği ortadan kaldırılması hedefleniyor.