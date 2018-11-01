Yardım Kuruluşundan Başkan Atilla'ya ziyaret

İnsani yardım vakfı olan ve 11 ülkede faaliyet gösteren Crısıs Aıd Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı ziyaret etti.

2000 yılında Güney Sudan'da başlatılan ve günümüzde 11 ülkede faaliyet gösteren Crısıs Aıd(Kriz Yardımı Ailesi) Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı makamında ziyaret etti. Crısıs Aıd(Kriz Yardımı Ailesi) Ceylanpınar'da bulunan Suriyeli mültecilere yardımda bulunmak üzere ilçeye geldi. Crısıs Aıd(Kriz Yardımı Ailesi) Ceylanpınar'da Suriyeli mültecilere yaptığı yardımdan sonra Başkan Menderes Atilla'yı makamında ziyaret etti. Crısıs Aıd(Kriz Yardımı Ailesi) Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın ilçede sosyal anlamda önemli işlere imza attığını ifade etti. Başkan Atilla ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçede belediye olarak önemli işlere imza attıklarını ifade etti. Atilla, "İngiltere'de yaşayan Müslüman kardeşlerimizin kurduğu Crısıs Aıd(Kriz Yardımı Ailesi) bugün ilçemizde Suriyeli kardeşlerimize yönelik yardım yapmak için geldiler. Yardımdan sonra bizleri de ziyaret ettiler. Biz de Ceylanpınar Belediyesi olarak ilçede sosyal anlamda önemli işlere imza atıyoruz. Ceylanpınar'da belediye olarak Kuveytli kardeşlerimizin kurmuş olduğu Rahman Derneği ile beraber çalışmalar yürütüyoruz. Derneğimizi vasıtasıyla İngiltere'de bulunan Müslüman kardeşlerimize selam gönderiyorum. Ayrıca ziyaretten dolayı da Crısıs Aıd(Kriz Yardımı Ailesi)'ne teşekkür ediyorum" dedi.