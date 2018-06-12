Yardımsever iş adamından Şanlıurfa’ya eğitim desteği

İstanbul’da yaşayan Demirkol, Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 23 derslikli okulun protokolü imzalandı.

Galatasaray ve Türkiye Jokey Kulübü eski yöneticisi yardımsever iş adamı Necati Demirkol, daha önce memleketi Şanlıurfa’ya yaptırdığı okullara bir yenisini ekleyerek eğitime milyonluk bir destek daha verdi. İş adamı Demirkol, Vali Abdullah Erin ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan arasında imzalanan protokolle Sırrın Mahallesi’ndeki 23 derslikli okula iş adamının annesi Süreyya Demirkol’un ismi verilecek.

"Görevimizi yapıyoruz"

Bölgedeki eğitime katkı sunarak görevlerini yaptıklarını söyleyen Necati Demirkol, “Aslında bunlar bizim kendi toprağımızda görevimizi yapmak amacıyla yaptığımız hizmetler. Bu süreçte hem pratik, hem hizmet sevdalısı olan valimize teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüze bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Urfa hem okul açısından hem de öğrenci açısından okul olarak en fazla ihtiyaç duyulan bölgelerden biri. Öğrenci sayısında da Türkiye nüfusuna göre yoğunluğun en fazla olduğu il. Kendi bölgemiz olmasının dışında da en fazla ihtiyaç olan yer olmasından dolayı buradaki eğitime katkı sunuyoruz. Bize bu gururu yaşattıkları için valimize, müdürümüze teşekkür ediyorum. Allah tekrarını nasip etsin, hayırlı olsun” dedi.

"Örnek olması gereken bir davranış"

Şanlıurfa Valiliği toplantı salonundaki imza programına iş adamı Demirkol, Vali Abdullah Erin ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan katıldı. Programda bir konuşma yapan Vali Erin yardımsever iş adamına teşekkür ettiklerini belirterek, "Şanlıurfa’nın aynı zamanda ticaret hayatında başarı öyküsüne imza atan Necati Demirkol’u hayırlı bir iş için ağırlamaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Şanlıurfa’ya bu vicdani ve insani borcunu ödeme erdemini gösteren Necati Demirkol’a teşekkür ediyoruz. Allah işlerinde dirlik versin, düzen versin. Allah verdiğinin kat ve kat verdiğini versin ki o imkanları Şanlıurfa’ya getirsinler. Diğer katkı sunanlara da Allah razı olsun diyorum. Şanlıurfa’ya örnek olmasını temenni ediyorum. Bu gösterdikleri güzel davranış inşallah diğer Şanlıurfalı kardeşlerimize de örnek olur. İnşallah peş peşe gelir. Allah kendisinden razı olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Programın sonunda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yardımsever iş adamına yöresel kahve fincan takımı hediye etti.