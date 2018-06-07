Yarı olimpik yüzme havuzu hizmete sunuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve tüm ilçelerde yaptırılan yüzme havuzlarına biri hizmete açıldı. İçerisinde fitness center, teknik merkezler ve ısınma salonu gibi bölümlerin bulunduğu GAP Vadisi 3. Etabında yer alan Yarı olimpik yüzme havuzu yoğun bir katılımın daveti ile hizmete sunuldu.

“Şanlıurfalılar hizmetin en iyisine layık”

Havuzun açılış töreninde bir konuşma yaparak Şanlıurfa’da gençlere ve kadına yönelik her türlü yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa’mızı geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüzme havuzumuz aslında Şanlıurfa’mızda özellikle kadın kardeşlerimizin talepleri üzerine yapıldı. Altında spor alanları, saunası, fitness ve kafeteryası ile bir bütün olarak yüzme havuzlarımız hizmete giriyor. Bu projeler bizim memleketimizin çocuklarınındır. Emeği geçenleri kutluyorum. Hizmet hep AK Belediyelerin AK hükümetlerin işidir. 16 yıllık AK Parti iktidarında kurumlarımız kuruluşlarımız adım attılar. Bu hizmetler halkımızın standardını geliştirdi" dedi.

"Halkımız her zaman Ak Parti’yi desteklemiştir"

Konuşmasında özellikle 16 yıldır iktidarda olan AK Parti sayesinde Türkiye’nin büyük gelişmeler yaşadığının da altını çizen Başkan Çiftçi, "Halkımız 16 yıldır AK Partiyi tek başına iktidar yapıp güçle bir şekilde destekledi. Dolayısıyla halkımıza AK kadrolar olarak ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. 16 yıllık süreç içerisinde Türkiye’nin özgür olmasını istemeyenler oldu. Türkiye’yi kendi hakimiyeti altına almak isteyenler var. Şimdi cumhurbaşkanımız bu ülkelere ’biz bağımsızız’ diyor. Bu Türkiye’nin önünü açıyor. Türkiye güçlendikçe de bu ülkeler ülkemiz üzerinde oyunlar oynuyorlar. Şimdi de ülkenin seçimine operasyon yapılıyor. ’Reisin tamam da mecliste istediğinize verin diyorlar’. Öyle bir şey olmaz. Güçlü bir başkan güçlü bir meclisle vardır" diye konuştu.

Çiftçi’nin ev sahipliğini yaptığı açılışa Milletvekili adayları İbrahim Toru, AK Parti aday adayları Zeynel Abidin Beyazgül, Yusuf Eğilmez, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.