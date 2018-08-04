Yarım asırdır ayakkabı boyuyor

Şanlıurfa’da, ayakkabı boyacılığına 10 yaşında başlayan ve 50 yıldır mesleğini devam ettiren 60 yaşındaki Osman Güner, sağlık lisesini okuduğu sırada sara hastalığına yakalanarak okulunu bırakmak zorunda kaldığını belirtti. Hastalığı dolayısıyla eğitimine devam edemediğini aktaran Güner, küçük yaşlarda başladığı ayakkabı boyacılığı işini 50 yıldır sürdürüyor. Yarım asırdır sürdürdüğü işiyle ‘Kral Boyacı’ olarak tanındığını ifade eden Güner, yüzde 85 engelli olmasına rağmen mesleğini severek yaptığını söyledi.

"Ekmek parası için boyacılık işini yapıyorum"

Güner, "Şanlıurfa’da işimde başarılı olduğumdan için bana ‘Kral Boyacı’ derler. Bu işi en az 50 yıldır yapıyorum. Geçen ömrümün çoğunu İstanbul’da yaşadım. Orada boyacılık yaptım. İstanbul’da geçim sıkıntısı yaşadığım için memleketime döndüm. Bir kralın yeri kendi sarayıdır. Urfa’mda kendi sarayımda bu işi yapmalıyım. Şimdi kendi memleketimde işimi yapıyorum. Burada çok memnunum. Müşterilerim de bunu biliyor. Benden de memnunlar. Burada ekmek parası için oturarak boyacılık işini yapıyorum. Hiçbir şekilde bir yerden yardım aylığı da almıyorum. Başka bir işim yok ve yüzde 85 engelliyim. Engelimden dolayı da başka bir iş yapamıyorum. Ben Ankara’da sağlık lisesini okurken sara hastalığına yakalandım. Hastalığımdan dolayı da okulu bırakmak zorunda kaldım. Başka bir iş de yapamaz oldum. Herhangi bir işe girsem de bayıldığımdan dolayı başarılı olamadım ve işi bıraktım. Ancak ekmeğimi ayakkabı boyacılığıyla sağlıyorum. Allah tüm dostlarımdan razı olsun" diye konuştu.