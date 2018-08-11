Yaz etkinliklerine yoğun ilgi

Açık hava sinema gösterisi ve konserlerden oluşan etkinlikler daha ilk buluşmalarından itibaren yoğun ilgi gördü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Turizm Dairesi Kültür Sanat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Açık Hava Yaz Sinemaları, Uzun Hikaye filmi ile başladı. Yoğun bir izleyici grubunun katılım gösterdiği gösterimin öncesinde, vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikramı yapıldı.

Kasaptaşı Parkında haftanın Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek olan Açık Hava Yaz Sinemaları etkinliğinin ilk programı çocuklara yönelik çizgi film ardından ise Osman Sınav’ın yönetmenliğini yaptığı ve Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü paylaştığı ’Uzun Hikaye’ adlı sinema filmi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yaz konserlerinin adresi 11 Nisan Şehir Parkı

Büyükşehir Belediyesinin ’Yaz Akşamları Etkinlikleri’ sinema gösterimi ile de sınırlı kalmadı. Aynı saatlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Akşamları Sıra Gecesi Konserlerinin adresi ise 11 Nisan Şehir Parkı oldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık hava yaz konserlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Ekibi verdiği muhteşem konserle vatandaşlardan tam not aldı. Şanlıurfa yöresine özgü türkülere hep birlikte eşlik eden vatandaşlar ilerleyen saatlerde yine hep birlikte halaylar çekerek doyasıya eğlendi.