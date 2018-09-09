Yaz konserleri Grup Dama ile devam etti

Sosyal Belediyecilik ilkesi kapsamında birçok proje hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, başlattığı yaz akşamları etkinleri kapsamında her hafta açık hava yaz sinemaları ve sıra gecesi konserleri düzenliyor. Bu kapsamda 11 Nisan Şehir Parkı Amfi alanında engelli bireylerin de içinde yer aldığı Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Grup Dama sahne aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 2 saatlik konser büyük beğeni alırken, söylenilen şarkılara gelen konuklar da eşlik etti.

Öte yandan, 16 Eylül gecesine kadar sürecek olan konserler, bir birinden farklı gösterilere ve konserlere sahne olacak.