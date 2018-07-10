Yaz spor okulları start aldı

Şanlıurfa’da çocukları sporla buluşturmak ve yetenekli gençleri keşfetmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ki Yaz Spor Kursları eğitimlerine başladı. Şehir merkezindeki 9 farklı gençlik merkezi ve spor salonlarında toplamda 21 branşta eğitimler verecek olan Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz Spor Kursları açılış programı ise Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapıldı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, meclis üyeleri, büyükşehir yönetim kadrosu, aileler ve çok sayıda genç katıldı. Salona gelerek öğrencileri selamlayan Çiftçi burada yaptığı konuşmasında Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en genç şehri olduğunu ve kendilerinin de bu genç potansiyelin farkında olduklarını söyledi.

Amaçlarının gençleri spor ve eğitimle buluşturmak olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Geleceğimize sahip çıkmak adına da Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan kütüphaneler ve eğitim projeleri düzenliyor, diğer yandan da spor kompleksleri açarak gençlerimizin bu adreslere yönlendiriyoruz. Bu yıl ki spor kurslarımız 9 adreste ve 21 branşta yapılacak. Ben tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi kurslara katılım göstermeye davet ediyorum" dedi.

"Şanlıurfa şampiyonlar şehri oluyor"

Büyükşehir Belediyesinin spora yönelik çalışmalarının meyvelerini topladıklarının da altını çizen Çiftçi, "Geçtiğimiz yıl Şanlıurfalı çocuklarımız gördükleri eğitimlerin ardından gerek Türkiye çapında gerekse uluslararası turnuvalarda çok güzel başarılarla şehrimize geri döndüler. Bu ödüller ve gençlerimizin bu güzel başarısı bizlerin doğru yolda olduğunun göstergesidir. Çocuklarına inanan ve güvenen Büyükşehir kadroları olarak bu yöndeki çalışmalarımıza daha da ağırlık vererek yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Çiftçi’nin konuşmasının ardından çocuklara içerisinde şort, tişört ve diğer spor malzemelerinin yer aldığı çantalar dağıtıldı.