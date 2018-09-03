Yazın ortasında kışı yaşıyorlar

Türkiye’nin Güneydoğusunda aşırı sıcaklıklar nedeniyle kuruyan kuyu ve barajlar nedeniyle vatandaşlar susuzluktan yakınırken Şanlıurfa’da Eyyübiye ilçesine bağlı Kurucuk kırsal Mahallesi’nde yerin altından sızan sular mahalleliyi bıktırdı. Fazla su nedeniyle çamur deryasına dönüşen mahallenin bazı bölgelerinde ise su birikintileri oluşuyor. Çamur nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten mahalleli fazla su nedeniyle evlerin bile yıkılma tehlikesi olduğunu ileri sürüyor.

Mahalleli yetkililerden sorunun çözülmesini isterken Kurucuk mahallesinde yaşayan Abdulkadir Ergün, “Yer altından sızan sular 5-6 yıldan beridir yaşanıyor. Sulama kanallarından sızan sulardan oluşuyor. Mahalleli olarak bu sızan sulardan içiyoruz. Herkes kendi kazdığı kuyudan suyunu içiyor. Yetkili olan herkesi aradık, ama cevap alamadık. Mahallede sızan bu sular, sulama yapıldığı dönemlerde oluyor. Haziran ayından başlayarak kasım ayına kadar su sızıntıları oluyor. Köyümüz çukur alanda olduğu için sızıntı çok oluyor. Sızan bu sular yüzünden köyde olan kerpiç evler yıkılacak. Sızan bu suların çözümü için Cumhurbaşkanına kadar bu sorunu götüreceğiz. Köyde elektriğe gerek yok su kendi kendine çıkıyor. Yetkililerden sesleniyorum bir an önce bu durumum çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı mahallede yaşayan Hamza Atıf Aslan ise, “Bu sular nedeniyle adım atamıyoruz. Ayağımız çamur oluyor. Köyümüz hep çamur içindedir” şekline konuştu.

Evlerinin önü sular içinde olduğunu aktaran Hüseyin Aslan, "Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Köyümüz baraj haline döndü. Yetkililer artık burayı görsünler. Evlerimizin önü hepsi su içinde, yetkililer bu duruma bir bakmasını istiyoruz. Köyümüzdeki yol su altında kaldı. Sızan sular yer altından geliyor, drenaj yapılması gerekiyor” diye konuştu.