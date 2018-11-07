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Yeni düzenleme Balıklıgöl'e yaradı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bu yıl yaptığı yeni düzenleme Balıklıgöl’e yaradı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bu yıl yaptığı yeni düzenleme Balıklıgöl'e yaradı.


Şanlıurfa merkez ve bazı ilçelerde yağış hayatı olumsuz etkilerken Balıklıgöl havzasında ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni düzenleme nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Daha önceki yıllarda yağmur sonrası sürekli su basan alanlarda bu defa su birikmedi. Balıklıgöl'ü gezmeye gelen vatandaşlar ise yağmura yakalanınca tarihi mekanlara sığınıp ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden Balıklıgöl'ü gezdi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu yıl Balıklıgöl havzasında yeni çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmaları yapmıştı.

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