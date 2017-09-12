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12 Eylül 2017 13:15

Yeni kimliklerden 10 milyonuncusu Şanlıurfa’da sahibine teslim edildi

Şanlıurfa’da 10 milyonuncu kişiye, Türkiye Cumhuriyeti Yeni kimlik kartı törenle teslim edildi.

Yeni kimliklerden 10 milyonuncusu Şanlıurfa’da sahibine teslim edildi

12 Eylül 2017 13:15


Türkiye’de 02.09.2016 tarihinde dağıtılmaya başlanan yeni kimlik kartının 10 milyonuncu kişisi Şanlıurfa’ Bozova nüfusuna kayıtlı Mehmet Kılıç oldu. GAP TEAM toplantı salonunda gerçekleştirilen kimlik teslim törene,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin,AK Parti Millet Vekili Mehmet Ali Cevheri,İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Müftüsü İhsan Açık,muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürü Sinan Güren, şuan 3 ülkede bu kartların pasaport yerine geçtiğinde ilerleyen yıllarda yapılacak anlaşmalarla bu ülkelerin sayısının daha da artacağını belirtti. Güren, “ Yeni kimlik kartlarının sahteciliğin de önüne geçecek .Kurumlarda bu kartlar için post makinesi gibi bir sistem geliştirileceğini ve tıpkı kredi kartını post makinesine takarak yapılan işlemler gibi kişisel bilgilerin elde edilecek. Bu kart taklit edilemez bir kart. Güvenliğin ön planda tutulduğu bir kart. Buna uygun post makineleri da geliştirilecek ve kredi kartı gibi post makinelerine takıldığın bütün bilgileriniz bankalarda ve kurumlarda çıkacak. İçinde parmak iziniz de olduğu bir kart. Daha önceki kimlik kartlarını normal bir matbaada üretmeniz mümkündü ve sahtecilik yaygındı. Bunun örneklerini de çok duymuşunuzdur. Ancak bu kartın üretimi mümkün değil" dedi.


Programda 10 milyonuncu kişi olan Mehmet Kılıç ve ailesine plaket ve hediye verildi.Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.




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