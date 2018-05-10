Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kongresi başladı

Kongre ile eş zamanlı olarak 2.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması gerçekleştirildi.

GAP-YENEV Merkez Müdürü ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Azmi Aktacir, GAP- Yenilenebilir Enerji (YE) Kullanımı ve Enerji Verimliliği Araştırma Geliştirme Merkezi Kurucu Müdürü ve Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Yeşilata, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akın açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Yarışmaya Adıyaman damgasını vurdu

Konuşmaların ardından 2.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması Ödül Törenine geçildi. Yarışma kapsamında, GAP illerindeki liselerden gelen 32 proje finale kaldı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanlarında Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik ve üçüncülük, Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi ikincilik derecelerine hak kazanırken, sürdürülebilir çevre alanında Şanlıurfa’daki özel bir fen lisesi birincilik, Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi ikincilik ve üçüncülük derecelerine hak kazandı. Dereceye giren ekipler yurtdışı ve yurtiçi teknik ziyaretlerle ödüllendirilecek.

2012 yılından bu yana yürütülen GAP Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında GAP İdaresi Başkanlığı ve Harran Üniversitesi-GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP-YENEV) iş birliği ile organize edilen proje ile GAP Bölgesinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, işletme ve sanayi tesislerinin teknik ve kurumsal kapasitelerinin arttırılması amaçlanıyor. Ayrıca söz konusu alanlardaki faaliyetleri bölge illerinde koordinasyon içinde yürütmek, yaygınlaştırmak, yansımalarını izlemek, akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmek başlıca hedefler arasında yer alıyor. GAP Bölgesinde enerji verimliliğine yönelik yürütülen çalışmaların sağlıklı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak bölge ölçeğinde sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak gibi amaçlara hizmet edecek olan ‘‘GAP-YENEV 2018 -Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi üç gün boyunca devam edecek. Kongre kapsamında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği temelinde, çevre, tarım, gıda ve bilişim gibi birçok alanda 155 adet akademik bildiriler sunulacak.

Kongre açılış törenine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akın, Rektör Vekili Prof. Dr. Bürhan Akpunar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları başkanları ve temsilcileri, kalkınma ajansları temsilcileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, öğrenciler katıldı.