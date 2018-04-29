Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 16:13

Yeşeren çınarlar Konya’da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü 200 vatandaşa Konya gezisi düzenledi.

Yeşeren çınarlar Konya’da

29 Nisan 2018 16:13


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına başlatılan Yeşeren Çınarlar (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaş için bir çok etkinlik düzenleniyor.


Bu kapsamda 65 üstü vatandaşa daha önceden Çanakkale, İstanbul gezisi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Konya gezisi düzenledi. Rehberler eşliğinde Konya’yı gezen yaşlılar ilk olarak Hz. Mevlana türbesi, müzesi ve dergahı, Şemsi Tebrizi Camii ve Türbesi ile Kelebek Vadisini gezdi. Çınarlar ayrıca Türkiye’nin en büyük gıda fabrikalarından biri olan Konya Torku tesislerini gezdiler.


Konaklama ve ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan yaşlılar, Büyükşehir Belediyesine ve Nihat Çiftçi’ye desteklerinden ve verdiği önemden dolayı teşekkür ettiler.


YADES projesi


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından finanse edilerek 07.02.2017 tarihinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler koordinasyon merkezi bünyesinde kurulan YADES (yeşeren çınarlar) projesinin ilk amaçlarından birisi olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselterek daha sağlıklı, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmeleri hedeflemektir. Bu hedef doğrultusunda ilgili vatandaşlar için, Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hizmetler ve etkinlikler geliştirilmiştir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
25
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç