Yeşildirek kentsel dönüşüm 1’inci etap çalışmaları başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliği gerçekleştirilecek 270 bin metrekarelik Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi 1’inci etap yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Nihat Çiftçi, “Yıllardır halkımızın beklediği kentsel dönüşüm çalışmaları Büyükşehir Belediyemizin çabaları ile son buluyor” dedi. Toplam 270 bin metrekarelik alandan oluşan Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesinin 1’inci etap çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, uygulamasına mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülerek tahliye edilen Karayolları Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının yıkımı ile start aldı. Yıkım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte TOKİ tarafından gerçekleştirilecek ihale kapsamında 537 konut ve 44 adet iş yerinin yapım çalışmaları başlayacak.

Uygulamayı yerinde denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Nihat Çiftçi, çalışmaların hayırlı olmasını diledi. Nihat Çiftçi, “Yıllardır beklenilen Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesine Büyükşehir Belediyemiz ve TOKİ Başkanlığımız tarafından yapılan ortak protokoller neticesinde başlamış bulunduk. Yeşildirek mahallemizde Karayolları Genel Müdürlüğümüzün hizmet binasının mülkiyeti çözüldü ve yıkım çalışmalarına başlandı. Aynı şekilde Belediyemiz bünyesindeki mülkiyet sorunlarını çözerek tahliye çalışmalarına başladık. Ve bu mülkiyetler üzerindeki yıkım çalışmaları da Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlanıldı. 537 konut ve 44 iş yerinden oluşan Projemizin 1’inci etabı da 8 Ağustos tarihinde ihalesi yapılıyor. Yeşildirekli kardeşlerimiz çok beklediler. Bizler de Büyükşehir Belediyesi kadroları olarak hamd olsun başlattık. Muhakkak suretle halkımızın bu mağduriyetini ortadan kaldırmak için çalışmalarımız neticesini verdi. Öncelikle TOKİ Genel Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Yine konu ile ilgilenen sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yeşildirekli halkımıza hayırlı olsun diliyorum” diye konuştu.