Yeşildirek Kentsel Dönüşüm projesinin ön tanıtım toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından bin 630 bağımsız bölümün yer aldığı Yeşildirek Mahallesinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi çalışması kapsamında istişare ve ön tanıtım toplantısı düzenlendi. GAPTEAM’da düzenlenen istişare ve ön tanıtım toplantısına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mahmut Kaçar, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, TOKİ Daire Başkanı Birol Konyalıoğlu, Yeşildirek Mahalle Muhtarı Ali Demir ve mahalle sakinleri katıldı. TOKİ Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu, katılımcılara Yeşildirek projesi hakkında bilgiler verdi. Konyalıoğlu, mahalle sakinlerinin merak ettiği soruları da yanıtladı.

"Yeşildirek sosyal bir projedir"

Yeşildirek Mahallesinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesinin bir sosyal proje olduğunu ifade eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "TOKİ, milletvekillerimiz ve büyükşehir belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Şu an elimizde güzel bir yer var ve bu yer sizlerindir. Yeşildirek alanında yapılacak olan proje bir sosyal projedir. Kar amaçlı yapılan bir proje değildir ve bu projenin başında Cumhurbaşkanımız var. Bizim amacımız sizin daha mutlu, daha refah nasıl yaşamanızı sağlamaktır ve onun için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz"

Yeşildirek Mahallesindeki yapıların değerlendirilmesinin yapıldığını ve bu değerlendirmelerin en kısa sürede tamamlanarak yeniden mahalle sakinleriyle bir araya geleceklerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Sürekli olarak bakanımız ve milletvekillerimizle birlikte Yeşildirek projesini istişare ettik. Çözemeyeceğimiz bir projenin peşine takılmayız ve hiçbir hemşehrimizi de mağdur etmeyiz. Plan ve konut çalışması yaptık. Alanda incelemeler yaparak değerlendirme yaptık. Yeşildirek’te belediye başkanlığımızın 18 bin metrekare yeri var. Vatandaşımız zarar görmesin diye biz de bunu veriyoruz ve bunun taahhüdünü verdik. Bölgede 60 dönüm var ve burada yapılaşmayan arsalar var ve onu da maşuka takas sistemi ile taşıdık. Şu an elimizde 80 dönüm bir alan oluştu ve bu proje gerçekleşme noktasına geldi. Buradaki evlerin ve yapıların fiyat ve değerlendirme çalışması yapılıyor" ifadelerini kullandı.