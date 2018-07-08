Yetenek sınavlarına Haliliye Belediyesi ile hazırlanıyorlar

Demirkol’un talimatlarıyla resim yetenek sınavlarına girecek gençler bu yılda unutulmadı. Üniversitelerin Eğitim Fakültesi veya Güzel Sanatlar Fakültesindeki Resim, İş bölümü ile liselerin resim bölümünü kazanmak isteyen gençler için Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sanat Atölyesinde, yetenek sınavlarına hazırlanan gençler için resim kursu başlatıldı. 20 öğrencinin eğitim aldığı kursta, Eğitmen Veysi Kaya tarafından gençlere girecekleri sınavlar için teknik ve beceri eğitimleri veriliyor. Hafta içi her gün devam eden kursta gençler, hayalleri olan bölümleri kazanmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi tarafından verilen ücretsiz kurslara katılan gençler, özel yetenek sınavlarında hazırlandıklarını belirterek, kursların kendileri açısından çok faydalı olduğunu ve bu nedenle Demirkol’a teşekkür ettiklerini söyledi. Kurs eğitmeni ressam Veysi Kaya ise kurslara hem yetenek sınavlarına katılan hem de hobi amaçlı resim yapmak isteyen herkesi beklediklerini belirtti.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından verilen kurslara katılan kursiyerlere, kursun sonunda Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikada taktim edilecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurslara kayıt yaptırmak isteyen gençlerin Kadri Erdoğan Caddesindeki Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği bildirildi.