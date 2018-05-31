Yetim çocuklar iftarda bir araya geldi

İftar programında konuşma yapan Başkan Demirkol, “Neticesi dua olacak bütün işlerde varız, var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Yetimler Günü iftar programına yetim çocuk ve aileleriyle birlikte Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve eşi Adile Demirkol, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemil Çadak, İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, teşkilat üyeleri, bürokratlar, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. İftar öncesi eşi Adile Demirkol ile masaları tek tek dolaşan Fevzi Demirkol, ailelerle sohbet ederek, her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ezan okunmasıyla birlikte aileler aynı sofrada orucunu açıp, hep birlikte dualar etti.

İftar programda konuşan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak geleceğin teminatı olan gençlerin eğitimi konusunda her zaman çalıştıklarını ifade etti. Gençlerin milli ve manevi duygularını öğrenmeleri amacıyla çalışmalarını ara vermeden devam ettireceklerinin altını çizen Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak 2014 yılından bu tarafa hamdolsun 5 yıldır, 5 noktada iftar sofralarımız devam etmektedir. Neticesi dua olacak bütün işlerde varız, var olmaya devam edeceğiz. Yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız, onların emrindeyiz” diye konuştu.

İftarın ardından Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu’nun yemek duasıyla birlikte program sona erdi.