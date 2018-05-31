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31 Mayıs 2018 15:38

Yetimlere bir iftar da Eyyübiye Belediyesinden

Eyyübiye Belediyesi, her yıl Ramazan ayının 15’inci gününde yetimlere verilen iftar yemeğine ev sahipliği yaptı.

Yetimlere bir iftar da Eyyübiye Belediyesinden

31 Mayıs 2018 15:38

Yetimlerle aynı sofrayı paylaşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Yetimlerimize el uzattığımız müddetçe bulunduğumuz sofralar daha bereketli bir hale gelir” dedi.


Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar yemeğine yüzlerce kişi katıldı. Eyyübiye Belediyesinin açılışa hazır hale getirdiği Kitap Otağında kurulan iftar sofrasında masaları dolaşıp aileler ve çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yetimleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Eyyübiye Belediyesi olarak yetim ailelerin her zaman yanında olduklarını belirten Ekinci, "AK Parti Genel Merkezimizden gelen yazı ile geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan ayının 15’inci gününde yetimlerle buluşuyoruz. Tabi hepimizin etrafında ihtiyaç sahipleri, dar gelirli aileler ve yetimlerimiz vardır. Yetimlerimize el uzattığımız müddetçe bulunduğumuz sofralar daha bereketli bir hale gelir. Sofralarımızı yetimlerle süslediğimiz müddetçe o sofradaki yemekler daha tatlı bir hal alır. Tabi ki yetimlerimizi sadece Ramazanın 15’inci günü değil diğer kalan aylarda da tanımamız ve hatırlamamız gerekiyor. Eyyübiye Belediyesi olarak yetimlerimizle ilgili sabit hale getirdiğimiz yardımlarımız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edecek. Bugün de misafirlerimiz tabi yetimlerimiz ve bu güzel mekanı daha güzel hale getirdiler. Bizleri yalnız bırakmayıp geldikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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