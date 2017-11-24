Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 13:20

Yıkılan binanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Şanlıurfa’da içerisinde insanların olduğu 2 otomobil, yıkımı gerçekleştirilen bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yıkılan binanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

24 Kasım 2017 13:20


Şanlıurfa’nın Şehitlik Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde boşaltılan bir binanın yıkım işlemleri başladı. İş makineleri tarafından uzun uğraşlar sonunda bina, görevlilerin de beklemediği bir anda yıkıldı. Ortalığın toz dumana döndüğü yıkım anında yoldan geçen 2 otomobil ve görevliler, moloz yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.



İşçi faciayı önledi


Bir otomobil, moloz yığınlarının düştüğü andan saniyeler öncesi yoldan geçerken, bir başka otomobil ise işçi tarafından son anda durduruldu.


Hem görevliler hem de otomobillerdeki kişilerin büyük şok yaşadığı olay saniye saniye amatör kameralar tarafından görüntülendi.


Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik tedbiri aldığı yıkımda ortaya çıkan toz bulutu ise itfaiye ekipleri tarafından sıkılan su ile bastırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç