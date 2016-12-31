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31 Aralık 2016 18:01

Yılbaşı öncesinde Şanlıurfa’da kaçak içki operasyonu

Yılbaşı öncesinde Şanlıurfa’da kaçak içki operasyonu

31 Aralık 2016 18:01

Şanlıurfa’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, operasyonda, 40 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Edinillen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yeni yıl öncesi piyasaya kaçak içki ve sigara sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 40 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. Bazı iş yerleri hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.



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