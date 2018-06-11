Yıldırım ve Çağır ailelerinden Ak Parti’ye destek

Yıldırım ve Çağır aileleri, yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti’ye tam destek vereceklerini ifade etti.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan çalınmadık kapı bırakmayan Başkan Yardımcısı Bayol, ilçenin önde gelen aileleri ve aşiretlerini de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve partililer ilçenin önde gelen ailelerinden Kejan Aşireti’ne mensup Yıldırım ve Çağlar ailelerini ziyaret etti. Yıldırım ve Çağrı aileleri yaklaşan seçimler öncesinde Ak Parti’ye desteğini açıkladı. Yıldırım ve Çağrı aileleri, Ceylanpınar’a yapılan hizmetleri görmezden gelemeyeceklerini ve geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte Ak Parti’ye destek vereceklerini belirtti. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, partililer ve iki ailenin önde gelen üyeleri ziyaret sonrasında ilçe parti binası önünde düzenlenen sahur programına katıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Yıldırım ve Çağrı ailelerinin de desteğiyle Ak Parti’nin gücüne güç kattığını ifade etti. Bayol, "Öncelikle Yıldırım ve Çağrı ailelerini tercihlerini istikrardan yana kullandıkları için canı gönülden tebrik ediyorum. Yıldırım ve Çağrı aileleri, Ceylanpınar ve Ceylanpınar’ın dışında yapmış oldukları çalışmalar ve yatırımlarla kentin gururu haline gelmiş sayılı ailelerdendir. AK Parti ile ilişkili olan Yıldırımlar ve Çağrılar siyasette aktif rol alan bir ailedir. Teşkilatçılığı çok iyi bilen Yıldırım ve Çağrı aileleri her konuda faydalanabileceğimiz donanımlı ender ailelerdendir. Topyekun bizlere vermiş oldukları bu destekle gücümüze güç, cesaretimize cesaret katmışlardır" dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, Ceylanpınar’ı tek vücut yapmaya geldiklerini ifade ederek, "Yıldırım ve Çağrı ailelerinin de yanımızda olmasıyla gücümüze güç katacağız. Ceylanpınar’ı tek vücut şeklinde birleştirmeye geldik. Bu toplantılarımız devam edecek. Ceylanpınar’da bir ev kalmayana kadar Başkanımız Menderes Atilla, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve partililerimiz ile hepsine gideceğiz" şeklinde konuştu.