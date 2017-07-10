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10 Temmuz 2017 10:10

Yıldız’dan Hayvancılık desteklerinden yararlanın çağrısı

Şanlıurfa’nın Akçakale Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yıldız, bir tarım ülkesi olan Türkiye’de hayvancılığın güçlenmesi gerektiğini, bu kapsamda, bakanlığın verdiği cazip desteklerden faydalanılması gerektiğini belirtti.

Yıldız’dan Hayvancılık desteklerinden yararlanın çağrısı

10 Temmuz 2017 10:10


Yıldız, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 5 yıl ödemesiz hayvancılık kredisi veren bankalarla birlikte, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hibeleri verdiğini, bu konuda çiftçileri bilgilendirerek, bunlardan en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Yılmaz, bakanlık tarafından ÇKS’ ye kayıtlı olan çiftçilere verilen hayvancılık hibelerinden yetiştiricilerin yararlanmasının kırsal kalkınmanın yanı sıra ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıdığını bildirdi. Yıldız, kırsal alanlarda yaşayanların istihdamının sağlanarak gelirlerinin artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi için hayvancılık yatırımlarında yüzde 100 hibe ve yüzde 60 oranlarında değişen oranlar ile hibeler verildiğini ifade etti.Yıldız, "Ancak, bizim yöremizde bu desteklerden yeterince faydalanılmamakla birlikte hayvancılıkta gelişme var" diye konuştu


Hayvan hibesi projesi


Akçakale Ziraat Odası Başkanı Yıldız, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yürürlüğe giren hayvan hibesi projesi için başvuru yapılmadan önce alınacak olan hayvan hibesinin şartlarını yerine getirmek ve mutlaka ÇKS’ye yani Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak gerektiğini kaydetti.


Hayvan hibesi projesi kapsamında hayvan alımı ve yatırımlarında hibeden yararlanmak isteyenlerin, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.




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