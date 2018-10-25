Yıllar sonra döndüğü evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet sonrası evini terk eden ve 4 yıl sonra çocukları ile birlikte evine dönen baba, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 yıl önce yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Kan davasına dönen olay sonrası mahalleden taşınan İbrahim Doğruyol (68), 4 yıldır çocuklarıyla göçebe hayatı yaşadıktan sonra evine döndü. Evine yerleşen Doğruyol, 2 gün sonra evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. İbrahim Doğruyol, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Doğruyol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis, olayın daha da büyümemesi için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan, 4 yıl önce yaşanan silahlı kavgada İbrahim Doğruyol'un silahla vurularak yaralandığı, tedaviden sonra sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.