Yılların eskitemediği bağlama ustası teknolojiye direniyor

Halk müziğinin önemli enstrümanlarından biri olan bağlama, teknolojik imkanların artmasından dolayı ve çırakların artık yetişmemesi nedeniyle son demlerini yaşıyor. Şanlıurfa'da bağlama üreticiliği mesleğini sürdüren 66 yaşındaki Abdulkadir Ay 50 yıla aşkındır bağlama üreticiliği yaptığını belirterek, “Teknolojik imkanların artmasıyla ve makine aletlerinin faaliyete girmesiyle işlerimiz eskiye göre iyi gitmiyor. Bağlama üreticiliğinde artık çırak bile yetişmiyor” dedi.

“Artık bağlamalar teknolojik makinelerle yapılıyor”

50 yılı aşkındır bağlama üreticiliği yapan Abdulkadir Alay, “Eskiden bağlama üreticiliği işi çok iyiydi. Şimdi ise iş yapamaz hale geldik. Bazı günlerde siftah yapamadığımız günler oluyor. Meslekte artık çırak bile yetişemiyor. Bir bağlamanın yapımı en az 4-5 ay sürüyor. Ama şimdi teknolojik makinelerle bir hafta bile sürmüyor, çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Bağlama fiyatları 200 liradan başlıyor kalitesine göre 5 bin liraya kadar çıkıyor. Bağlamanın yapıldığı ürüne göre yaşam süreleri değişiyor. Tekne oyma işleri vardı. Şanlıurfa'da bu işi yapan 3-4 kişi vardı. Çırak olarak biz amcalarımızın yanına gidiyorduk, bağlama işini öğrendik. Bu meslekte artık çırak yetişmiyor. Bu mesleği yapanda Şanlıurfa'da pek kalmadı. En fazla 2 tane usta bu işi yapıyor. Bu meslek artık kaybolmaya yüz tuttu. Şimdi artık sazlar hazır yapılıp satılıyor. Bizim zamanımızda makine yoktu. Bağlamaların hepsi elle yapılıyordu. Bu makineler sonradan çıktı şimdi makineyle yapıyorlar. Eskiden bir tane bağlama 2-3 ayda biterdi. Eskiden bir bağlama teknesi oyulduktan sonra 1-2 sene bekletildikten sonra yapılırdı. Ama şimdi adam tekneyi oyuyor 2 gün sonra hepsini tamamlıyor bağlamayı hazırlıyor” diye konuştu.