Yılmaz 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününü kutladı

Yılmaz “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajda, 15 Temmuz darbe kalkışmasının, Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılaştığı en büyük ihanetlerden biri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin o gece uçurumun eşiğinden döndüğünü vurgulayan Yılmaz, “O günleri yaşadık ve gördük. Böyle bir ihanetle bir daha karşılaşmamak için 15 Temmuz ihanetini unutmamalı ve unutturmamalıyız” dedi. 15 Temmuz destanının, ülke tarihine altın harflerle yazıldığını ifade eden Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“O gece, bir ve beraber olduğumuz sürece neleri başarabileceğimizi bütün dünya gördü. Bu coğrafyada ebediyen yaşamamızın tek yolu, hain darbeyi püskürten birlik ruhunu ilelebet yaşatmaktır. Temennimiz bu ruhun hep canlı kalmasıdır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”