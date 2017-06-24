Yılmaz Ramazan bayramını kutladı

Yılmaz, bayramların birlik ve beraberlik duygularını doruk noktaya çıkaran günler olduğunu belirtti.

Yılmaz, bayramların,sevginin, saygının ve hoşgörü ortamının pekiştiği, kaygı ve tasaların geri plana itildiği, insani ilişkilerin güçlendiği, bir arada yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği, gönüllerin barışa, huzura, kardeşliğe ve esenliğe açıldığı, umutların canlandığı özel günler olduğunu söyledi.

Bu mübarek günlerde insanların dargınlıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakarak kucaklaşması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirmek manevi duygularımızı güçlendirecektir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutlarım” dedi.