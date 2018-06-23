Yılmaztekin, Adana’daki Şanlıurfalılardan söz aldı

İki gün kaldığı Adana’da, Şanlıurfalıların yoğun yaşadığı mahallelerde kapalı salon toplantılarına katılan Kemalettin Yılmaztekin, akşam saatlerinde ise merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesindeki mitinge katıldı.

Yılmaztekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine Arapça sloganların atıldığı mitindeki konuşmasına, “ “Diyar-ı enbiyadan, diyar-ı İbrahim’den sizlere selam getirdim” sözleriyle başladı.

Kendisiyle kucaklaşmak isteyen vatandaşlar izdihama neden olmaları üzerine Yılmaztekin, “Bu davaya olan sevginiz akşamın bu saatinde sizleri buraya topladı. Coşkunuz ve heyecanınız Recep Tayyip Erdoğan’a , partimize ve bizlere olan sevginiz had safhada. Sevginizin ve muhabbetiniz sebebi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz de onu izinde bu memlekete hizmet ediyoruz. Allah dinimi, milletimi, devletimi, bayrağımı daim kılsın. Rabbim bu davada bizleri daim hizmetkar eylesin” dedi.

Sık sık konuşmaları sloganlar ve zılgıtlarla kesilen Yılmaztekin, milletimizin 24 Haziran’da yeni bir destana imza atacağını vurgulayarak, hemşerilerinden destek sözü istedi. Yılmaztekin, “Yeşilbağlar’da, Yüreğir’de, Adana’da ve Türkiye’de AK Partiye oylarımızı vererek, sandıkları patlatacağız. Tekrardan bu ümmetin umudu buradan yeşerecek inşallah. Şanlıurfa milletvekili olarak sizlere gelmemin sebebi şudur, Adana’da Cumhurbaşkanımıza, partimize, davamıza ve milletvekilli adaylarımıza sahip çıkacağız. Allah’ın izniyle sandıklarımızı patlatacağız” şeklinde konuştu.

Halka hitabının bir bölümünü Arapça yapan Yılmaztekin, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmadığı halde davasına bir nefer olarak hizmet etmekten onur duyduğuna dikkati çeken Yılmaztekin,“Terör örgütleri bizlere saldırırken, evimizde susarak, oturup bekleyemeyiz. Adana’ya gelip, kardeşlerimizle hasbıhal edeceğiz. Aman ha yanlış yapmayalım, birilerine pabuç bırakmayalım. Recep Tayyip Erdoğan’ı davasında yalnız bırakmayalım diyeceğiz. 2001’den buyana biz bu davaya gönül verdik. Bu davanın kökenleri bin 400 sene öncesine kadar dayanır. İstanbul’u fetheden, Çanakkale’de küffara dünyayı dar eden işte bu ruhtur. Kıbrıs’ta, Afrin’de mücadele eden, vatanını namus belleyen yine bu anlayıştır. Onun için bizlere saldırıyorlar. Ama bizi yok etmek isteyenlere karşı Allah diyerek şahlandık” dedi.

24 Haziran seçimleri çok önemli

24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Yılmaztekin, AK Partinin 16 yılda bütün alanlarda devrim niteliğindeki proje ve yenilikleri hayata geçirdiğini anlattı.

Recep Tayyip Erdoğan’nın ülkesinde ötekileştirilen kesimlerin umudu olarak siyaset sahnesinde yer aldığına işaret eden Yılmaztekin, “Ahdim var, ölene kadar, Rabbim ömür verdiği sürece Recep Tayyip Erdoğan’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Mücadelesinde yanında dimdik durmaya yemin ettik. Mecliste mücadele verdik. Bugünkü sistem değişikliğinin çoğunu kendi elimizle hazırladık. Daha milletimiz için başka mücadeleler vereceğiz. Dünyayı adaletle, suhuletle, tüm zulüm etkenlerinden kurtaracak şekilde yetiştirdiğimiz evlatlarımız olacak. Bunun da yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan olduğu için onun yanında bulunacağız, inşallah.” şeklinde konuştu.

“Sandiklara sahip çıkalım”

Milletin 24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve partisini zirveye çıkarmaya karar verdiğini ifade eden Yılmaztekin, “Sadece kendi oyumuzla değil, çevremizdeki insanları da AK Partiye oylarını vermeleri için teşvik edeceğiz. Gel beraber bu yükü omuzlayalım, birlikte yürüyelim. Liderimizi bu kutlu davada yalnız bırakmayalım diyelim. Verdiğiniz oylara sahip çıkın. Biz üzerimize düşene yapacağız, daha sonra Allah’a tevekkül edeceğiz. Zaferin Allah’tan geleceğine inanıyoruz. Zaferin bizlerin olması için de dua edeceğiz. 24 Haziran’ın zaferle sonuçlanacağından şüphem yoktur“ diye konuştu.

Yılmaztekin, Bakan Julide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç ile AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ve partililerle katıldığı mitingin sonunda, hemşerilerinden destek sözünü aldı.