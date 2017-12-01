YÖK Başkanı Harran Üniversitesinde ders verdi

Dr. Yekta Saraç, Harran Üniversitesinde ders verdi.

Güneydoğu Anadolu Projesi Tanıtımı ve Bölge Üniversiteleri İş Birliği Çalıştayına katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Harran ören alanı, Eyyüp Peygamber Camisi, Halil-ür Rahman Makamı ve Şanlıurfa Mozaik Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra üniversiteye geçerek Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Eski Türk Edebiyatı dersi verdi.

Sınıfa giren YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Prof. Dr. Ekrem Bektaş’tan ricada bulunarak dersi kendisi verdi. Sınıfta ilk 3 tercihi arasında Harran Üniversitesini tercih eden öğrencilerin kimler olduğunu soran YÖK Başkanı Saraç, sınıftaki çoğu öğrencinin el kaldırmasının kendisini memnun ettiğini belitti. Öğrencilere, derslerine çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Saraç, kitapta yazılanlara bağlı kalmadan, daha çok araştıran ve sorgulayan öğrenciler olmalarını söyledi.

Dersten sonra Prof. Dr. Ekrem Bektaş, YÖK Başkanı Saraç’a Pertev Divan, Siverekli İbrahim Refet Divanı, Sırrı Manevi ve Bahar-ı Edeb adlı kitaplarını hediye etti.