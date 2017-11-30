Dr. Yekta Saraç, “Üniversiteler özellikle bölgede yalnızca deneyimli, yetenekli ve uzman insanların yetiştiriciliği değil aynı zamanda bölge için cazibe merkezleridir” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Harran Üniversitesi’nin (HRÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Projesi Tanıtımı ve Bölge Üniversiteleri İş Birliği Çalıştayına katıldı.

“Bu bölge yaralı bir bölge, geçmişte bu yaranın üzerine sirke dökülmüş”

Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesinde düzenlenen çalıştaya YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Harran Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ramazan Taşaltın ve bölgedeki 16 üniversitenin rektörü katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, GAP bölgesinde bulunan üniversite rektörleri olarak problemlerinin olduğunu belirtti. Taşaltın, "Problemlerimizi bugün bu toplantıda masaya yatıracağız. Bugünün sonunda ise bir çalıştay raporu hazırlayarak raporu YÖK başkanımıza vereceğiz. Bu bölge yaralı bir bölge, geçmişte bu yaranın üzerine sirke dökülmüş. Biz bu yaraları tedavi etmek üzere bugün burada, bu çalıştayı düzenliyoruz. Üniversite - sanayi işbirliği her zaman Türkiye’nin problemi. Özelikle bu bölgede bu daha da önem kazanıyor. Pamuğun yüzde 40’ı Şanlıurfa’da üretiliyor, fakat sanayimiz bu şehrimizde problemli. Sulama arazilerimiz var ama sulamada problemlerimiz var. Güneydoğu’da hayvancılığın gelişmesi gerekiyor, fakat onunla ilgili de problemler var. Biz bugün bu problemleri burada konuşacağız” dedi.

“Üniversiteler bölge için cazibe merkezleridir”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise “Bu toplantıları önemsiyoruz. Bölge toplantıları güç birliğinin ciddi bir örneğini teşkil ediyor. Yeni nesil bölgesel kalkınma anlayışında bölgeler, bütün dünyada öğrenme, bilgi üretimi ve yenilik konusunda temel nokta olarak görünüyor. Bu konuda küresel ekonomide ulusal rekabetçiliğin kaynağı olarak bölge üniversitelerinin önem kazanmasının ve başarılı örneklerinin her gün biraz daha artmasının büyük rolü bulunmakta. Paradoksal bir şekilde küreselleşme ile birlik yenilik temelli ekonomik büyümenin kritik noktası olarak bölgelerin önemi ortaya çıkıyor. Ulusal düzeyde büyümenin 3 temel şekilde belirleyicisi makro ekonomik faaliyetler, kurumlar ve politikalar olarak tanımlanmakta. Bu kurumsal yapıların en başında üniversiteler geliyor, çünkü üniversiteler sosyal ve entelektüel olduğu kadar beşeri sermayeyi de yetiştirerek toplumun temel kalkınmasına büyük katkı sağlayan unsurlardır. Üniversiteler özellikle bölgede yalnızca deneyimli, yetenekli ve uzman insanların yetiştiriciliği değil aynı zamanda bölge için cazibe merkezleridir. Bir bölgede güçlü bir üniversitenin varlığı bölgeye yetenekli insanları çekilebilmesini kolaylaştırıyor.Yüksek Öğretim Kurulu olarak bölgedeki üniversitelerden beklentilerimiz, girişimci ve aktif olmaları, aynı zamanda iş ve çalışma ortamlarına cevap verebilen mekanizmaları, süreçleri geliştirebilen dinamik yapılar olmalarıdır” şeklinde konuştu.

Çalıştayda Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın tarafından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a tablo ve yöreye özgü kahve fincanı hediye edildi.