Yok olmaya yüz tutan çiğdemleri bahçesinde yetiştirip doğada ekiyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde emekli bir öğretmen, bölgede tükenme noktasına gelen sarı çiğdemleri bahçesinde yetiştirip doğada ekiyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aybastı Kırsal Mahallesi'nde yaşayan ve halk arasında "Ekodede" olarak da bilinen emekli öğretmen İbrahim Halil Akkuş, doğada yok olmaya başlayan sarı çiğdemleri koruma altına aldı. Kıraç alanlar ve traktörlerin giremediği arazilerden topladığı sarı çiğdemleri bahçesine getiren 65 yaşındaki emekli öğretmen Akkuş, çiğdemlerin tekrar çoğalmalarını sağlıyor. Akkuş, çiğdemleri yetiştirmekle de kalmayarak kendi imkanları dahilinde bitkinin morfolojik ve biyolojik yapısını inceliyor.

5 yıldır çiğdem yetiştirip doğada ekiyor

Sarı çiğdemin bir peyzaj bitkisi olduğunu belirten Akkuş, "Bu gördüğünüz renkli çiçek sarı çiğdemdir. Bu Suruç Ovası'nda soğanlı bir çiçek fakat farklı şeyler arz ediyor. Sonbaharda kurak bölgede hiçbir renkli çiçek yokken bu 25 santimlik bir sapla, 5 renkli taç yaprak, 6 tane erkek organ, bir dişi organdan meydana geliyor. Yaprakları serttir. Ellesen bile bozulmuyor. Bu Suruç'un kırsal kesiminde yol oldu. Ben bunu kendi botanik bahçeme aldım ve 5 yıldır üzerinde çalışma yapıyorum. Ekim ayında 25 santimlik bir gonca olarak görülüyor. Kışın yeşil, buruşuk yapraklarla çıkıyor. Yazın tüm kısımları kuruyor ve yok oluyor. 90 miligramlık bir yağışla bu gördüğünüz çiçek yaşamını sürdürüyor” diye konuştu.

Akkuş, çoğaltılarak Avrupa'ya ihraç edilebilecek olan sarı çiğdemin ülke için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini de söyledi.