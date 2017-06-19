Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yol kenarındaki ceset üzerinde yaptıkları incelemede cesedin 3 çocuk babası 30 yaşındaki İsmail Hamur’a ait olduğunu belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Arkadaşı gözaltına alındı

İddiaya göre, İsmail Hamur arkadaşı Hüseyin D. ile birlikte iftardan önce motosikletle Suruç ilçesine gitti. Burada iftarını açan iki arkadaş motosikletle sahur vaktinden sonra Şanlıurfa’ya döndü. İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarına geldiklerinde motosiklet arızalanınca İsmail Hamur, arkadaşı Hüseyin D.’ye “Sen Şanlıurfa’ya git, ben motosikleti bir şekilde getiririm” dedi.

Olay yerinde motosiklet bulunamadı

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, şahsın vücudunda kaza sonrası oluşabilecek yaralara rastlarken motosiklet ise bulunamadı. İsmail Hamur’un nasıl öldüğü ve motosikletinin nerede olduğu ya da kimler tarafından götürüldüğünün araştırıldığı öğrenildi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna akın eden İsmail Hamur’un yakınları ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracının arkasından giderek ağıt yakan İsmail Hamur’un annesi ve eşi yürekleri burktu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.