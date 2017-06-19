Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 13:24

Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa-Suruç karayolu kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Yol kenarında erkek cesedi bulundu

19 Haziran 2017 13:24


Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yol kenarındaki ceset üzerinde yaptıkları incelemede cesedin 3 çocuk babası 30 yaşındaki İsmail Hamur’a ait olduğunu belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Arkadaşı gözaltına alındı


İddiaya göre, İsmail Hamur arkadaşı Hüseyin D. ile birlikte iftardan önce motosikletle Suruç ilçesine gitti. Burada iftarını açan iki arkadaş motosikletle sahur vaktinden sonra Şanlıurfa’ya döndü. İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarına geldiklerinde motosiklet arızalanınca İsmail Hamur, arkadaşı Hüseyin D.’ye “Sen Şanlıurfa’ya git, ben motosikleti bir şekilde getiririm” dedi.



Olay yerinde motosiklet bulunamadı


Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, şahsın vücudunda kaza sonrası oluşabilecek yaralara rastlarken motosiklet ise bulunamadı. İsmail Hamur’un nasıl öldüğü ve motosikletinin nerede olduğu ya da kimler tarafından götürüldüğünün araştırıldığı öğrenildi.



Yakınları gözyaşlarına boğuldu


Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna akın eden İsmail Hamur’un yakınları ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracının arkasından giderek ağıt yakan İsmail Hamur’un annesi ve eşi yürekleri burktu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:53
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!