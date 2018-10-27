Yolcu minibüsü traktöre çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsünün traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı bölgenin yakınında meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise devrilen otomobildeki doktor yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazalar, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Viranşehir ilçesinden Diyarbakır'a yolcu taşıyan minibüs, seyir halindeyken önünde ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada Kenan A., Hüseyin T., Ahmet Al Y., Nusret B. ile Mahmut Bal yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut Bal (54) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir diğer kaza ise ilk kazanın birkaç kilometre yakınında yaşandı. Aynı dakikalarda yaşanan kazada devrilen otomobilin sürücüsü Ziya A. yaralandı. Yaralının kırsal bir mahallede doktor olduğu öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.