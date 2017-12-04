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04 Aralık 2017 12:41

Yurt İçi Akademik Danışmanlar toplantısı HRÜ’de yapıldı

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Harran Üniversitesi işbirliğinde, Yurt İçi Akademik Danışmanlar Toplantısı düzenlendi.

Yurt İçi Akademik Danışmanlar toplantısı HRÜ’de yapıldı

04 Aralık 2017 12:41


Yurt dışında burslu lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin yurt içi akademik danışmanlarına yönelik ülke genelinde düzenlenen toplantıların ikincisi Şanlıurfa Harran Üniversitesinde yapıldı.


Toplantının açılışında konuşan Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, ülkenin geleceği için son derece önemli olan bu program adına düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Daha sonra kürsüye çıkan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftci, yurt içi danışmanlarının Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programı içerisinde büyük öneme sahip olduklarının altını çizerek ikincisi düzenlenen bu toplantıların farklı bölgeleri ve illeri içerecek şekilde devam edeceğini vurguladı. Programda söz alan Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Ayşegül Kutay Gündoğan, YLSY programı hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra programın işleyişi noktasında YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliğinin devam edeceğini söyledi. Açılış konuşmalarından sonra YLSY Burs Programı ile Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) hakkında katılımcılara bilgi vermek üzere Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü uzmanlarınca sunumlar yapıldı. Toplantının öğleden sonraki bölümünde Harran Üniversitesinde lisans öğrenimi gören öğrencilere YLSY tanıtımı gerçekleştirildi.


Toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftci, Genel Müdürlüğün Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Kuzu, Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Ayşegül Kutay Gündoğan, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sarıışık ile Prof. Dr. Bürhan Akpunar ile Harran Üniversitesi adına görevlendirilen yurt içi danışmanların yanı sıra Adıyaman Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Bingöl Üniversitesinde yurt içi danışmanlık görevini sürdüren akademisyenler katıldı.




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