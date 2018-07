Yüzme havuzlarında sezon startı verildi

Geçmişte serinlemek uğruna sulama kanalları ve göletlerde boğulma vakalarının sıkça yaşandığı Şanlıurfa’da 20 modern yüzme havuzu açan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bilinçli ve uzman gözetmenler eşliğinde yüzmelerine olanak sağlıyor.

Bunun yanı sıra çocukların yüzme öğrenebilmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve ulusal sporcular yetiştirmek için yüzme kursları açan Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 600 lisanlı sporcu yetiştirecek. Süleymaniye Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Mehmet Tuz Yüzme Havuzunda sezon açılışını gerçekleştiren Başkan Nihat Çiftçi, buradaki çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Haydi Şanlıurfa, kanala değil yüzme havuzuna

Ailelerin ve çocukların tezahüratları ile karşılanan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Sulama kanallarında boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla tüm Şanlıurfalı Gençlerimizi Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılan havuzlara davet ediyorum” dedi.

Burada gençlere ve ailelerine yönelik bir konuşma yapan Nihat Çiftçi, “Allah’ın izniyle her yaz tatilinde okulların tatile girmesi ile birlikte tüm spor okullarımız, gençlik merkezlerimiz ve yüzme havuzlarımız Şanlıurfalı gençlerimizin hizmetine girmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız seçilmiş kadrolarıyla Şanlıurfa’nın geleceğini revize etmeye devam ediyor. Bugün bünyemizde kapalı ve açık olmak üzere 13 ilçemizde 17 yüzme havuzu var. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapılıp ilçelerimize devredilen 5 tane yüzme havuzumuz var. Toplama baktığımızda Şanlıurfa toplamında 22 tane yüzme havuzuna Şanlıurfalı gençler, halkımız vatandaşımız ve çocuklarımız kavuşmuş bulunmaktalar. Bugün sadece Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde yüzme anlamında kayıtlı olan 3 bin 600 çocuğumuz var ve bunlara lisans vererek sporcular yetiştiriyoruz. Şanlıurfa bu lisans faaliyetleriyle geleceğe doğru gidecek ve yakın zamanda ulusal ve yerel basında şunu görüyoruz, yine boğulma olayları deniliyor. Ben buradan tüm Şanlıurfalı kardeşlerime sesleniyorum, 22 tane yüzme havuzu bedelsiz bir şekilde sizin hizmetinizde” şeklinde konuştu.

Çocuklarınızı büyükşehrin yaz okullarına gönderin

Ailelerden çocuklarını yaz okullarına göndermelerini talep eden Çiftçi, “Çocuklarımıza eğitim veren uzmanlarımız var yine havuz başında havuzun güvenliğini sağlayan cankurtaranlarımız var. Bonesiyle, şortuyla, mayosuyla ve her türlü malzemesiyle Büyükşehir Belediye başkanlığımız tarafından çocuklarımıza hediye ediliyor. Anneler ve babalar siz de çocuklarınıza ve gençlerinize sahip çıkın. Hiç bir şey onların canından kıymetli değildir. Kayıtlarını yüzme havuzlarımıza yaptırın hem yüzmeyi öğrensinler hem de Şanlıurfa’da sıcağında serinlemiş olsunlar. Şanlıurfa artık geçmişe bakmıyor, geleceğe doğru yürüyor. Kadrolarımız her şekliyle kenetlenmiş, omuz omuza Şanlıurfalılara hizmet ediyor. Bu çocuklarımız geleceğin milli yüzücüleri olacaktır. Bugün 23 tane yüzme havuzu ve bunun yanında yine Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından yapımı devam eden yüzme havuzlarımız var. Buradaki uzman hocalarımız disiplin içerisinde çocuklarımıza her türlü yüzme stilini öğretecekler. Bize teslim edilen bu emaneti bizler Büyükşehir Belediyesi kadroları olarak sahip çıkacağız. Çocuklarımıza iyi bir yaz geçirmelerini diliyorum. Bu tesislerden maksimum derecede faydalanmalarını diliyoruz. Anne ve babalarının da ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hemen yarın çocuklarının ellerinden tutup bizim spor okullarımıza, gençlik merkezlerimize, eğitim kültür, sanat sokağımıza ve aynı şekilde yüzme havuzlarına kayıtlarını yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen açılışın ardından çocuklar için hazırlanan yüzme setinin dağıtımını yapan Başkan Nihat Çiftçi’ye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Aktaşoğlu eşlik etti.